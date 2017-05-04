﻿法大選風險降溫 金價失守1250美元

國際油價周三見先升後回軟，紐約6月期油早段曾升1.2%，重上每桶48美元水位，到美市早段出爐上周原油庫存跌幅較預期小後，回軟見每桶47美元。美匯靠穩，利淡現貨金價失守每盎司1250美元水位。歐羅走軟見1.0905美元；日圓亦五連跌，低位見112.5兌1美元。



紐約6月期油昨日早段曾升1.2%，見每桶48.23美元，但到美市早段，回軟36美仙或0.76%，見每桶47.3美元；倫敦7月期油價先升後跌，在歐市後段倒跌26美仙或0.52%，見每桶50.2美元。



美國能源情報署（EIA）公佈，上周原油庫存減少93萬桶，至5.278億桶，不到分析師預測的300萬桶減幅的三分一，而且煉油廠減少煉油，是7周以來首見。



此前，俄羅斯石油部表示，其5月頭的原油日產量已較去年10月份低逾30萬桶，意味其減幅已超過承諾，加上美國石油學會周二出爐的調查預測，上周庫存減少420萬桶，一度支持油價從年內低位回升，可惜無法持久。



美匯指數昨日靠穩，曾升0.18%，見99.158點。私營人力調查機構ADP公佈的4月份私人部門新增就業職位達17.7萬個，較分析師預測的中位數17.5萬個多，利好美元回升。金價則偏軟，紐約6月期金昨日曾跌見每盎司1245.6美元，隔日跌11.4美元或0.91%。倫敦現貨金價亦跌9.86美元或0.79%，見每盎司1245.23美元。



聯儲局在本港時間周四凌晨結束議息後，預期按兵不動，但下月加息機率高逾七成，加上周日法國大選第二輪決勝投票估計不會有意外結果產生，令作為避險角色的黃金需求下降。



匯市方面，歐羅走軟見1.0905美元（歐羅兌8.46港元），隔日跌0.23%。歐羅區出爐的首季國內生產總值按季增長0.5%，按年增長1.7%，與分析師預期相符，強化歐央行按計劃推出量寬措施的看法。但法國大選在即，加上美國加息前景較強，令歐羅連升3個交易日後回軟。日圓則見五連跌，昨日低位見112.5兌1美元（每百日圓兌6.9港元），隔日跌0.46%。主要反映日圓與美元持續拉闊的息差前景。