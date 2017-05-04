﻿IFC外望——星馬睇樓旅行團旺場爆滿

為吸引更多買家，不少內房發展商推出睇樓旅行團，已購房的高端客更可免費參團。內房龍頭碧桂園（2007）旗下馬來西亞項目森林城市，聯同旅行社推出星馬4日3夜旅遊睇樓團，頗受歡迎，不定期包機直飛新加坡。香港展廳銷售人員透露，近兩個月的團已近爆滿，每月出2團，每團14人，團費約4000元，若看完購房可在購房款中扣除。惟他表示，若只想現場睇樓，隨時都可陪準買家前往實地視察。



據了解，星馬4日3夜旅行團會先在新加坡玩兩天，先後遊覽魚尾獅、金沙酒店、熱帶植物園，安排品嘗當地美食榴槤雪糕和胡椒蟹，乘船夜遊克拉碼頭，感受濕潤的熱帶海風，第三天前往「森林城市」所在的馬來西亞新山的售樓處。



行程與「森林城市」的廣告詞不謀而合，「新加坡旁，永久產權」，自去年年中起，鋪天蓋地的廣告出現在內地各大城市的地鐵、商業中心、小區，乃至中央電視台的春晚、奧運賽事等等。不過，「森林城市」實際上是坐落於馬來西亞柔佛州新山的樓盤，很少提及馬來西亞，更強調它在「新加坡旁」。另外一個近期的主打廣告重點─「就像投資十年前的深圳」，亦令人印象深刻。



花旗推支付App過數



用手機P2P（個人對個人）過數夠方便，本港銀行陸續加入發展這個轉款平台。有份參與JETCO（銀通）Pay的花旗銀行，昨推出Citi JETCO Pay手機程式，透過此服務轉帳予大部份擁有本地銀行帳戶的人士，而且不局限於花旗銀行的帳戶。每日轉帳上限為5000元。花旗客戶使用Citi JETCO Pay P2P轉帳服務，只需輸入對方手機號碼及金額，即可直接使用花旗戶口處理收款及付款。而收款或轉帳，手續費全免。



連同花旗，目前參與JETCO Pay的銀行共7間，包括信銀國際、建行、大新、富邦、上商、永隆。這7間銀行透過其JETCO Pay手機應用程式，便可進行轉帳。如要轉帳至該7間參與JETCO Pay以外的銀通會員銀行，或滙豐及恒生，需時一至兩日。另外收款者亦需要先下載JETCO Pay P2P Collect App作收款之用。



即日起至7月15日期間，花旗客戶以Citi JETCO Pay成功首次付款或收款達100元或以上，由機會獲最多99元現金回贈。但值得留意的是，回贈金額是指交易ID最後兩個數字，即00至99不等。



另外，在推廣期內首次登記JETCO Pay P2P Collect app，在完成登記後成功進行首筆收款交易，並必須由花旗客戶轉付款項達100元或以上，不論任何銀行的收款人，均有機會獲20元電子咖啡券，只限首一萬名收款人。



高瞻