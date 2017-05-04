﻿市場簡訊

—去年停牌且有意收購重慶渝富資產的重慶鋼鐵（1053 ）公佈，終止重組計劃。







—萬科（2202）公佈，4月份銷售金額418.9億元人民幣，上升17.5%，銷售面積289.8萬平方米，按年升9.69%。







—國泰君安證券（2611）額外發行4893萬股H股，預計於5月9日在香港聯交所主板上市交易。







—神州數字（8255）發盈警，預期今年3月底止季度虧損300萬元人民幣。







—國土資源部黨組書記姜大明表示，計劃將雄安新區作為國土資源管理改革試點和創新政策的先試區，務求將國土資源支持政策進一步落實至操作層面，達到尊重基層和群眾首創，並推進國土資源管理體制機制和政策制度改革創新。







—建行（939）昨分別與營口市國資委、營口港務集團，以及瀋陽市國資委、瀋陽機牀集團共同簽署市場化債轉股合作框架協定。







—光大銀行（6818）再度抽水，該公司於上交所公佈，為增強風險抵禦能力，擬向光大集團和華僑城集團非公開發行H股，集資不超過310億元人民幣，其中華僑城集團認購總額不超過200億元人民幣，光大集團認購總額不超過110億元人民幣。每股作價約5.33港元，相當於去年光銀的資產淨值，較該股周二收市價3.6元，溢價高達48%。







—中信（267）旗下中信公司截至今年3月底止，首季純利升54.53%，至116.99億元人民幣；收入升5.44%，至617.58億元人民幣。







—中國宏橋（1378）遭沽空報告攻擊，安永辭任後，上月尾另聘核數師，昨公佈去年全年盈利72億元人民幣，增長98.9%。







—現代牙科（3600）去年斥資約6億元在紐西蘭、澳洲、德國、美國等市場收購，當中包括於北美擁21個工場、從事義齒器材供應服務的MicroDental。行政總裁魏聖堅相信北美分銷網絡可鞏固市場地位，今年下半年斥不超過1億港元在歐洲收購。







—中鋁國際（2068）今年首季股東溢利1906.2萬元，倒退81%，不派息。







—市場消息指，廣州農村商業銀行將於本周上市聆訊，尋求港交所（388）批准其上市，集資約10億美元（約78億港元），較去年中傳集資15億美元縮水三分一。而有UNIQLO、H&M、Gap、Levi's、Victoria's Secret等國際品牌做其客戶的晶苑，則已遞交主板上市申請，市傳集資最多62億元。







—滙豐4月份再蟬聯現樓及樓花按揭市場冠軍之位，經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，現樓按揭排名方面，滙豐以22.9%市佔率，連續三個月穩守現樓按揭一哥地位，中銀則以19.4%市佔率屈居第2位，恒生（011）及渣打分別保持第3及第4位。







—瑞銀已支付4.45億美元（約35億港元），和解被指銷售有毒按揭債時誤導兩間美國聯邦信用合作社、導致其倒閉的訴訟。涉案的美國中央及西部企業信用合作社於2006年及2007年購買約11.5億美元的住宅按揭債。