﻿眾議院通過醫療法案 數據參差 美股牛皮

美股繼續窄幅上落，美國國會通過特朗普醫保替代法案。油價偏軟拖累能源股表現，加上部份企業負面消息壓抑大市早段升勢。杜指早段曾跌40點，至今晨四時收市報20951點，跌6點。



美國國會眾議院以217票對213票通過醫療法案，取代前總統奧巴馬的醫保計劃。法案目前交由參議院審議。總統特朗普為了觀看表決直播，推遲前往紐約行程，他在社交網站指是偉大的法案，形容是美好的投票。特朗普其後在白宮發表講話，表示有信心法案獲參議院通過。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報20951點，跌6點；納斯達克指數收報6075點，升2點。剛公佈首季業績理想的滙控（005），美國預託證價格報66.59港元，較香港收市價升0.24港元；中移動（941）美國預託證價格報83.36港元，較香港收市價跌0.34港元。



美國3月份貿易赤字為437億美元，按月輕微收窄0.1%；市場預期有關赤字擴大至445億美元。美國的非農業生產力在前季上升1.8%後，今年首季下降0.6%，跌幅大過市場預期的0.1%。上周的首次申領失業援助人數由前季的25.7萬人減少至23.8萬人，少於市場預期的24.8萬人。至於3月份的工廠定單增長，由2月的增長1.2%，減慢至0.2%，升幅僅及市預期的一半。同月的耐用品定單終值按月升0.9%，高於初值以及市場預期的0.7%。



最大社交網站facebook（fb）周三市後出爐的上季純利、營業額以至活躍用戶增長雖然都勝預期，但其高層在業績會上重申，廣告數目上的增長有限制，引發市場憂慮其盈利前景，導致fb股價昨日在美市早段曾跌逾2%。



fb憂廣告收入見頂



fb首季純利按年升76.6%，至30.6億美元（約238.7億港元），每股賺1.04美元（約8.09港元），勝過份析師每股87美仙的預測，用戶達到19.4億人。季內營業額亦按年增49%，至80.3億美元（約626億港元），勝過76.8億美元預測。fb上季總廣告收入增51%至78.6億美元，而流動裝置廣告佔總廣告收入85%，高於去年同期的82%。然而，公司財務總監維納指，今年餘下時間的廣告收入增幅可能顯著減少，是因為網頁已到達接納廣告上限；他在去年11月和今年2月也曾作出同類警告。



Tesla勁蝕股價挫



另一方面，美國電動車大廠Tesla，首季營業額雖然按年增1.34倍，達27億美元，但股東應佔虧損擴大至3.303億美元（約25.76億港元），按年擴大17%，每股經調整後虧損1.33美元，遠超市場預期的每股0.81美元虧損。Tesla股價更曾跌6.5%，見290.76美元。



港股昨日假後復市，恒指低開15點後，最多曾跌165點，午後在滙控帶挈下跌幅顯著收窄，收市僅跌12點，報24683點，國企指數跌85點，報10088點。全日成交增至797億元，是4月7日以來最多。