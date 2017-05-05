﻿國航南航擬合併貨運業

外電報道，中國國企改革正準備進入第二輪改革，共有十大央企集團會將它們旗下的子公司部份權益出售。中國國航集團及南航集團則計劃把它們的貨運航空業務合併之後，再引入國泰航空（293）、中外運、深圳順豐，以及上海圓通速遞，目前計劃正待中央批覆。



報道指，國航及南航貨運航空合併後的新公司並沒有單一控制股東，國航佔30%，南航及國泰航空各佔20%，中外運佔5%，而民營企業則合共佔25%，國泰航空、中外運、深圳順豐，及上海圓通速遞都未有回應相關的報道。目前國泰航空與國航共同擁有中國國際貨運航空，國泰佔49%，國航佔51%。除了國航及南航之外，東方航空集團亦有發展貨運航空業務，但由於起步較遲，規模未有國航及南航般大。