﻿張華峰引可靠消息 李克強促研新股通 着港研究交「功課」

隨著債券通可望在7月1日宣布落實，市場焦點，放在新股通何時可以推出。代表金融服務界的立法會議員張華峰昨天透露，新股通乃總理李克強交予特區政府的「功課」，中央希望香港着力研究，交出可行方案，換言之新股通亦可望獲中央「開綠燈」。



張華峰表示，有可靠消息指，總理李克強曾向特區政府重要官員表示，希望香港跟隨國際標準去監管金融市場，並積極研究新股通，吸引國際大企業來港上市，從而令內地資金能在有質素及成熟市場上投資。



增加內地資金出路



張華峰認為，目前中港兩地股票市場有兩大問題。一方面是港股成交額偏低，反映近年欠缺集資力高的優質大型國際企業來港上市。另一方面，內地資金需覓出路，過去有內地企業到國際間進行收購，但所收購的產業質素不佳，導致投資失利。



若香港能打通新股通，一方面吸引世界各大企業來港集資，另一方面為內地資金提供優質和大型的股票投資選擇，再加上資金在兩地互聯互通平台上不會外流，內地亦相信香港的監管制度和風險管理，可說是雙贏措施。



另一方面，市場憧憬中東的沙特阿美石油公司的近千億美元上市計畫，將成為拉攏中港兩地打通新股通的最大動力。張華峰認為，新股通牽涉眾多內地不同部門，如中證監、外管局、發改委等，程序較為複雜，沙特阿美即使來港上市，但亦未必趕得及採用新股通機制。



張華峰續指，新股通有望令港股每日成交額急劇增加，如果配合沙特阿美亦來港上市，以及一帶一路的基建投資公司陸續來港集資，估計港股每日成交額可維持一至二千億港元以上。



傳倫敦新制引沙地阿美上市



另一方面，路透社引述消息人士透露，倫敦證券交易所正研究一款新的上市模式，為沙地阿美度身訂造，吸引該公司到當地上市。目前在倫交所上市，分為高級上市（Premium Listing）以及標準上市（Standard Listing）等不同模式，兩者在市場上的地位，亦有高低之分，例如要成為富時100指數成分股，必須是高級上市的公司。



不過，要申請高級上市，必須有兩成五或以上的街貨流通量，除非得到英國監管機構的豁免，以及公司願意在一些企業管治議題之上妥協，例如在選舉獨立董事之時，讓小股東有額外投票權。



不過，沙特阿美目前傾向只發售約5%的股份，遠低於25%的公眾持股量要求，而以沙特阿美的規模，對於被視為較次等的標準上市地位，卻不屑一顧。



路透社消息指，倫交所或會採取折衷方案，推出類似「國際板」的上市模式，在公眾持股量以及企業管治要求較有彈性，希望可以爭取沙特阿美在當地掛牌。