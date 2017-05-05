﻿首季稅前盈利387億 滙控績優股價揚

滙控（005）季績勝預期，今年首季錄得列帳基準除稅前利潤49.61億美元（約386.96億港元），按季扭虧為盈，按年雖跌18.8%，但跌幅較預期小；經調整除稅前利潤按年更上升12.1%至59.37億美元，主要受惠收入增加及撥備大減，今年度第一次派息10美仙。受消息刺激，滙控本港股價午後抽升，一度急升3.7%，收升2.9%，報66.35元，倫敦股價亦報捷。



滙控首季列帳基準稅前盈利下跌，因受本身債務公允值的會計處理方式改變所致；季內純利下跌19.5%至31.3億美元。而撇除重大項目及貨幣換算影響的經調整稅前盈利表現遠勝市場預期，主要由於季內的零售銀行及財富管理（RBWM）與環球銀行及資本市場（GBM）業務，帶動經調整收入按年增加2%至128億美元；同時經調整貸款減值勁減71%至2.36億美元，列帳基準貸款減值亦減近80%，反映工商金融與GBM業務主要來自美洲的撥備減少，以及出售巴西業務所致。



集團行政總裁歐智華表示，集團四大環球業務中，三項均有理想表現，推動經調整利潤上升，其中RBWM受惠利率上升和客戶投資意欲恢復。季內，RBWM經調整稅前盈利按年大增約46%至17.81億美元，工商金融業務增加21%至17.95億美元，而他所看重的GBM經調整稅前盈利顯著上升35%至17.09億美元。



大行料股價見70元



滙控亞洲地區增長動力強勁，首季列帳基準除稅前利潤40.94億美元，按年升近16%，為集團帶來的盈利貢獻比重高達83%。其中香港區貢獻良多，港區首季稅前盈利上升22.8%至25.66億美元。季內集團的淨利息收益率為1.64%，按年大幅數窄21點子，按季則升4點子，反映美息上升的利好因素。經調整收入增幅與支出增幅出現負0.6%，即支出增幅仍高於收入增幅。



大摩發表報告指，滙控首季表現佳，料股價表現正面，故予以「增持」的投資評級，目標價70元。高盛則把滙控的目標由70元上調至72元，維持對其「買入」投資評級。