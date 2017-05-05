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﻿交銀國際開招 3131元入場

2017-05-05 列印
　　交銀國際（3329）今天開招，集資最多20.7億元。交銀國際董事長譚岳衡表示，該公司是「香港本土」公司，有深厚的香港及國際客戶資源。交銀國際招股價介乎2.6至3.1元，一手1000股，入場費3131.24元，5月11日截至公開發售；預計5月19日掛牌。

　　另外，日本日式彈珠機遊戲營運商Okura（1655）孖展熱爆，該股昨日第三日招股，6間證券行累計為其借出近46.71億元孖展額，超額認購逾310倍。市場消息透露，即食麵品牌「出前一丁」及「合味道」生產商日清食品計畫分拆中、港業務在本港上市，預計於本季遞交上市申請，集資約2億美元（約15.6億元）。
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