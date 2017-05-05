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﻿銀娛呂志和：賭業平穩

2017-05-05 列印
  銀娛（027）主席呂志和表示，澳門賭業今年發展平穩，經歷過去兩年艱難時期之後，期望博彩業將來可平穩發展。呂志和續稱，最高端中場客人有上升趨勢，相信對澳門博彩收入有幫助，該集團亦重視高端中場的賭客。該集團副主席呂耀東表示，投資重心已逐步轉移至中場業務，與此同時也增加非博彩元素的比例。該集團首季錄得收益為141億元，按年上升5%，經調整EBITDA為則32億元，按年上升31%。期內彩收益總額為131億元，按年上升4%，但按季下跌2%。中場收益總額為58億元，按年增長15%；至於貴賓廳收益總額按年下跌5%，至68億元，主要由於淨贏率較低的負面影響，大於轉碼數的輕微增長。
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