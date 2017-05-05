﻿日圓跌穿113水位 創逾六周新低

國際油價昨日曾急挫超過3%，其中倫敦期油價自3月底以來首次再跌穿每桶50美元，反映美國原油產量續增，投資者愈益擔心即使油組聯手減產，亦無法令石油市場恢復均衡。另聯儲局議息後對今年繼續加息開綠燈，期金價昨天受壓，一度下挫1.83%；日圓兌每美元則跌穿113水位，創逾6周新低；歐羅則在靠穩1.0953美元。



倫敦7月期油昨曾隔日跌1.46美元或2.87%，見每桶49.33美元，為今年3月22日首度跌穿每桶50美元水平，並創去年11月30日以來新低。紐約6月期油價昨曾跌1.5美元或3.14%，見每桶46.32美元。在周三，美國能源部公佈，上周的原油產量增加2.8萬桶，報929萬桶，創2015年8月以來新高；而有關原油產量數字已連升11周，是2012年以來最長。



油商表示，油價步入連續第3周下跌，反映美國原油產量持續增加，投資者愈益擔心即使石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等主要產油國聯手減產，亦無法令石油市場恢復均衡。



金價方面，受儲局議息後聲明影響，紐約6月份期金價昨曾低見每盎司1225.7美元，隔日跌22.8美元或1.83%。倫敦現貨金價昨步入四連跌，周三最多曾跌1.52%；至昨日續挫，低位曾見每盎司1225.65美元，跌12.5美元或1.01%。



世界黃金協會（WGC）發表報告披露，今年首季全球黃金需求報1034.5噸，按年減少18%，為至少2000年最大的首季年度跌幅，主要受黃金交易金所基金（Gold ETF）的需求按年減少68%，以及全球央金行持金量按年減27%拖累。



美匯指數昨日曾漲至99.462，隔日升0.26%，到美市早段倒跌0.27%，見98.938點。



日圓昨日低位曾見113.05兌1美元（每百日圓6.86港元），跌0.27%，創今年3月17日以來新低，其後收復失地，回到112.78兌1美元。日圓近日跌勢主要受與美元之間息差拉闊前景牽引。



歐羅一度漲見1.0953美元（歐羅低8.5港元），升0.62%。歐羅區新出爐的4月份服務業採購經理指數（PMI）終值報56.8點，按月升0.4點，是6年最佳。