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﻿「上葡京」進度良好 澳博首季盈利5.8億

2017-05-05 列印
  澳博（880）首季純利錄得5.8億元，按年增加3.3%，主要由中場博彩收入增加所帶動。首季博彩收益按年減少5.3%，至103.89億元；經調整EBITDA1則按年增加0.7%，至8.43億元。中場博彩收益方面，為51.96億元，按年增加1.9%，而貴賓博彩收益則按減少12%，至49.36億元。

　　酒店入住率方面，澳博旗下新葡京酒店首季平均入住率為93.5%，按年增加1.9個百分點。不過，平均房租每晚按年下跌75元，至1585元。另外，該集團於路氹興建綜合度假村「上葡京」，建築工程於今第一季度繼續取得滿意進展。

　　另一方面，新濠博亞娛樂同於昨日公佈首季業績，期內淨收益12.77億美元，按年增加約16%，淨收益增加主要由於整體泥碼收益及中場博彩收益增長所致。此外，受惠該集團在澳門及菲律賓的業務收益持續增長，經調整物業EBITDA按年上升42%，至3.53億美元。
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