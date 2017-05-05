﻿IFC外望——滙控董事：不要期望每季回購

滙控（005）季績有驚喜，資本狀況又強勁，普通股權一級比率（CET1）較去年底上升0.7個百分點至14.3%。雖然滙控季績中沒提及進一步回購股份計畫，財務董事麥榮恩亦表示，「並不鼓勵投資者以為集團為每季都會回購」，但市場仍憧憬滙控將有第3輪回購計畫。滙控由去年下半年至今年4月期間，分別進行兩輪回購，首輪回購25億美元，第二輪回購10億美元，合共35億美元。



麥榮思在電話會議中多番被問及會否再回購時回應說，集團暫時會停一停，在第2季再考慮清楚。他說，美國業務已於4月恢復向集團派息，但美國的延後起訴協議或影響集團無法將當地約8億美元的資本調回總部。他續指，正如之前所言，集團會就回購不時作出考慮，而所得過剩資本主要會聚焦投資於未來增長、支持向股東派息，以及需有合適的資本水平並符監管要求。



麥榮思在另一場合指，回購不應是投資者習以為常的一項行動；又稱，集團並無即時計畫進行新一輪回購，又或增加派息。儘管麥榮思如此說，惟分析員預期滙控集團將於下半年最多再回購20億美元股份。高盛、德銀等均認為，滙控首季資本水平強功，提高市場對其下半年再回購的預期。滙控第2個的3年策略行動踏入最後一年，集團現已超額完成削減風險加權資產目標。至於要達致逾10%股本回報率（ROE），他重申今年無法達致10%的ROE，但稱會繼續努力，只要經濟環境支持收入增長，ROE便會朝正確方向進發。



上海太古匯大玩星戰概念



香港擴建迪士尼撥款經過立法會大拗一輪後最終通過，雖然香港未來有個更大更新的迪士尼，但要政府泵咁多錢，好多人仍然唔順氣。另邊廂，上海迪士尼開幕後就大行其道，仲帶旺好多公司借迪士尼概念做推廣。好似昨日在浦西中央商務核心區的興業太古滙，就大玩迪士尼概念來做商場開業推廣，而包括太古地產CEO白德利同香港興業副主席查懋成等多位高層，都齊齊上台格劍O添！



興業太古滙坐落南京西路，整個項目包括一座零售商場、兩棟甲級辦公樓、兩家酒店及一個酒店式住宅。商場開業特別搞咗個「原力無處不在」星球大戰主題展。據知，興業太古滙今次與華特迪士尼（中國）合作推出星球大戰主題展，係星戰日主題展首次於中國內地的購物中心舉行。展會期間展出大型X翼戰鬥機、真人大小衝鋒隊人物模型，以及虛擬實境（VR）互動體驗區。



高瞻