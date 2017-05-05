﻿市場簡訊

—恒大（3333）昨日公佈，4月合約銷售金額378.5億元人民幣，按年增長64.14%，按月微跌1.74%；合約銷售面積368萬平方米，合約銷售均價為每平方米約1.03萬元。







—宏利金融（945）今年首季收入淨額13.5億加元，按年上升29.2%。期內核心盈利為11.01億加元，按年增加22%。每股普通股攤薄核心盈利為0.53加元，董事會亦決定在首季度，派每股普通股股息0.205加元，折合約1.16港元。受惠首季業績增長股價逆市向好升1.9%，收報139元。







—綠城中國（3900）上月共銷售3202套單位，銷售金額約94億元，按月下跌6%，銷售面積約42萬方米，銷售均價約為每方米2.2萬元。







—富力地產（2777）4月合約銷售總金額約73.2億元，按年增長38%，按月則倒退9.96%；銷售面積約61.16萬平方米，按年上升37%。







—世茂房地產（813）4月合約銷售額約62.2億元，按年增長10.48%，按月則下跌近39.2%；合約銷售面積36.06萬平方米，按年下跌18.89%；平均銷售價格每平方米1.72萬元。







—平保（2318）宣佈，前花旗全球零售銀行總裁Jonathan Larsen（中文名︰羅中恒）加盟平保，擔任平安集團首席創新執行官，並擔任即將組建、初始規模為10億美元的中國平安全球領航基金董事長兼首席執行官。







—莎莎（178）昨日公告「五一」銷售情況，港澳地區零售銷售增長4%，其中內地客營業額增長4%，不過，同店銷售跌約1%，主要由於同店交易宗數下跌。集團指出，本地客銷售持平，反映港元強勢，持續增加本地人於長假期的外遊意欲。







—太古（019）公佈，太古地產（1972）行政總裁白德利已辭任常務董事職務；港機工程（044）及行政總裁鄧健榮已辭任常務董事職務；及楊敏德已辭任獨立非常務董事職務，均由今日起生效。







—中國海景（1106）宣佈，擬收購Oriental Queen部份股本，該公司主要於泰國從事餐飲業務及文化表演，收購代價及支付方式將與賣方進一步磋商。







—格菱控股（1318）公佈，覆核聆訊已於上月舉行，上市覆核委員會之秘書告知公司，維持將公司列入除牌程序第三階段之決定。







—紅星美凱龍（1528）向天津暢和股權投資基金管理出售兩間持有購物商場之全資附屬公司，於出售後，基金將在獲得中國相關政府批准後，將兩間購物商場證券化，並在中國發起房託基金計劃。







—怡邦行（599）發盈警，預期截至今年3月31日止年度純利，下降不少於40%，因中港市場營業額減少。







—皇中國際（1683）公佈，股東國能於上月28日已向兩名獨立承配人配售合共4950萬舊股，佔9.9%，承配人為獨立第三方，公司的公眾持股比例達20.2%。