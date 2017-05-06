﻿恒指跌207點失守24500

內地近日為去槓桿而收緊信貸，影響商品需求，加上美國探勘井數量創兩年新高，均導致油價及其他商品價格於周四晚開始下跌，港股亦受拖累，恒指低開58點，開市後跌幅持續擴大，一度低見24358點，跌幅達325點，於20天線獲支持回穩，其後跌幅逐步收窄。恒指收報24476點，跌207點或0.84%；國企指數跌穿10000關，收報9926，跌161點或1.6%，成交金額811億元。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，恒指近日升勢主要由個別股份帶動，並非全線上揚，同時部份板塊的股價更出現一浪低於一浪的情況，反映市底正在轉弱，恒指於短期內突破24800阻力位的機會較低，但目前利淡因素不算太多下，於24200會有較強支持，至於會否進一步下跌，要視乎內地政府會否加強去槓桿力度，及美國經濟數據會否遜於預期。
內地收緊信貸，中資金融股昨普遍受壓，建行（939）、工行（1398）、中行（3988）及交行（3328）齊跌逾1%，國壽（2628）更跌2.6%。
國際油價持續偏軟，「三桶油」昨齊跌，其中中石油（857）及中石化（386）齊跌逾2%。各類商品價格下跌，有色金屬股昨普遍受挫，其中哈薩克礦業（847）更乾跌15.1%。煤炭股昨亦受拖累，神華（1088）跌3.5%，伊泰煤炭（3948）更跌8.6%。