 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 27º
  • 82%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 財經

﻿中電降利潤回報率不減派息

2017-05-06 列印
　　中電控股（002）總裁藍凌志在股東會後表示，中電在香港及海外都有業務增長，即使新簽訂的利潤管制協議將回報率由9.99%，降低至8%，公司仍會盡量維持現時派息，不至於減少派息，以往都未有發生過減少派息事情。

　　藍凌志指出，九龍及新界人口繼續增加，預計售電量會隨之而上升，至於新協議下電費減幅會否有5%，則很大程度受到燃料價格所影響。

　　中電副主席阮蘇少媚則稱，日後接入中電電網的可再生電力，多數會是支付費用較高的太陽能電力。不過，中電會發出可再生能源證書，供用戶以較高費用購買再生能源電力，支持本地環保及可再生能源發展。

　　集團主席米高嘉道理指，香港業務穩步增長，海外業務較參差，但整體仍不俗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd