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﻿東亞料內地業務有改善

2017-05-06 列印
　　東亞銀行（023）舉行股東會，副行政總裁李民橋在會上表示，今年業務開局良好。副行政總裁李民斌則指出，內地經濟明顯好轉，首季經濟數字有增長，去年東亞開始採取的措施亦見效，預料內地業務將較去年有所改善，新增不良貸款情況亦較去年為好，東亞將繼續控制成本。

　　對於有小股東不滿東亞派息少，李民斌表示，去年派息少是因為經營環境困難，東亞有其派息策略，待業績及盈利好轉將增派息。

　　有股東在股東會上質疑管理層業績不好但仍有加薪，管理層回應，實際現金收入並沒有增加，主要是計及其他股權。

　　持股18年的不願上鏡的陳女士表示，東亞好穩健，比較保守，但派息不及恒生銀行（011），只有3厘多。

  對於市場盛傳東亞賣盤，她表示，不希望李家賣盤，希望東亞由李家繼續經營，對主席李國寶兩個兒子李民橋、李民斌表現滿意。
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