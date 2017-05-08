﻿三頭馬車搶土儲 新世界：美加息無礙豪宅銷售

新世界發展（017）執行副主席兼總經理鄭志剛昨日指出，美國加息步伐不會急，即使未來一定會加息，也不會影響到豪宅買家的入市意欲，因為他們購樓的消費能力很強。公司上周以招標方式出售的清水灣傲瀧豪宅，也只是測試水溫，不急於放售，會一步步出售，因為住宅位處西貢，近市中心，目前以出售頂層特色戶，以及大單位為主。



中資來港搶地來勢洶洶，不過，屬港資的新世界亦不懼怕沒有吸納土地的方法，他指公司早已夥拍中資萬科，合作發展柏傲灣，認為只要雙方理念差不多，合作並不難。



至於公司的土地儲備如何補充，則是採用「三頭馬車」策略，即主要來自公開土地招標，收購舊樓，以及將收購的農地轉用途。鄭志剛指出，三頭馬車之中最有作用的，主要來自公開土地招標，因為可以獲得大幅面積的土地，供公司發展之用。新世界對上一次成功投地，是今年初長沙灣商業地皮，去年初投得市建局土瓜灣商住重建項目的發展權。2014年投得的港鐵大圍站上蓋項目，共發展3000伙。



收購舊樓是近年不少發展商專注取得市區地皮重建項目方法，至於將收購的農地轉用途，他指所需時間較長；早前公司有意在橫州地皮側發展住宅，他則指公司暫時未有具體計劃。



過去五年在鄭志剛的主導下，公司以工匠風結合旗下樓盤，推出了多個具口碑住宅項目，他指工匠風創造新生活態度，給予用戶硬件以外的軟件功能，包括文化藝術，兒童多元智能樂園，持續發展，而這些元素都會一一在新世界未來的樓盤之中呈現，繼續進化。他指未來香港的樓盤供應不算多，公司對後市保持審慎樂觀態度。買家有消費力，尤其有好產品，吸納力不俗。



傲瀧首批37伙於上周截標，共沽出9伙，當中6伙為特色戶，套現逾2.3億元，平均成交價約2600萬元，平均呎價約2萬元。公司以招標形式加推47伙，分佈在10座及11座，本周二起招標，周四截標。傲瀧內設雕塑公園，以「Home & Family」為主題。文創藝術館，由2014年第14 屆威尼斯建築雙年展金獅獎得主曹敏碩（Minsuk Cho）主理，匠心獨運打造流線形外觀，完美體現建築設計美學，提供滿足最貼身生活需要的生活空間，而新世界發展為將工藝精神滲透於日常生活空間，特設藝廊chi art space。34萬方呎的會所及園林面積，提供約400米長行山徑、 約100米藝遊徑及約950米單車徑。新世界今年尚有三個新盤，分別為西營盤ARTISAN HOUSE、屯門鄉事會路88號項目、以及元朗柏巒。