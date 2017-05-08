﻿中國外儲三連升 穩三萬億美元 外匯供求趨平衡

中國資金外流情況續改善，人民銀行昨日公佈，中國4月底外匯儲備30295.3億美元，按月增加204.4億美元，錄得3個月連升，為2014年6月以來第一次，也是連續三個月外儲保持在3萬億美元以上水平。



今年1月中國外儲跌至29982.04億美元，跌穿3萬億美元關口至6年來最低。2月外儲按月小升69.2億美元，重上這一關口；3月再小升39.64億美元；4月大升204.4億美元。整個4月份，在岸人民幣對美元跌0.2%；對美匯指數跌1.3%。分析指出，這意味着央行不再透過干預匯市來維穩人民幣。



之前，市場對4月外儲的預期中值為30200億美元。外管局稱，4月中國跨境資金流動繼續向均衡狀態收斂，外匯供求趨向基本平衡；國際金融市場上，非美元貨幣相對美元總體升值，資產價格有所上升。這些因素綜合作用，推動了外匯儲備規模的回升。



外管局負責人指出，往前看，隨著供給側結構性改革深入推進，中國經濟基本面將進一步穩中向好，跨境資金流動向均衡方向發展，這些因素都將推動外儲規模進一步趨向穩定。



外管局並稱，2017年一季度經濟增長6.9%，較去年第四季度提升0.1個百分點，其他各項經濟指標均有所好轉。人民幣匯率保持基本穩定，跨境資金流動和外匯市場供求基本平穩。受此提振，企業購匯更趨理性，市場主體結匯（企業或個人把外匯賣給銀行）意願有所增強。



外管局局長潘功勝日前撰文指出，「打開的窗戶」不會再關上。中國外匯管理不會走回頭路，不會再走到資本管制的老路上。中國無意通過貨幣貶值提升競爭力，既沒有這樣的意願，也沒有這樣的需要。