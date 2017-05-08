﻿利好因素消化 港股受制美加息

隨着法國大選中間派候選人勝出的利好憧憬淡化，歐洲及美國股市本周將逐漸回軟，或會從高位回落，加上聯儲局下月加息勢在必行，內地一行三會繼續加強監管，本周恒生指數將於25000點受阻力，仍難突破。證券分析員認為，除科技股可趁低吸納外，基建股因本月14及15日於北京舉行的「一帶一路」高峰論壇也被看高一線。



外圍因素方面，最為矚目的當屬法國大選，預料支持度大幅度領先的中間派候選人馬克龍將擊敗極右國民陣線、主張脫歐的瑪林勒龐成為下任法國總統。歐洲股市受預測影響普遍向上，法國巴黎股市CAC40指數上周五收報5432.4點，升59.98點，升1.12%；德國法蘭克福股市DAX指數收報12716.89點，升69.11點，升幅為0.55%。



市場認為選舉結果出現「黑天鵝」的機會微乎其微，但即使馬克龍順利當選，倘若他未能在國會中組成支持自己的聯盟，他創立的前進黨在6月舉行的法國國民議會選舉中未能取得國會多數議席，他的施政將舉步維艱，歐洲股市可能因而受壓。



至於美國方面，聯儲局日前維持聯邦基金利率於0.75至1厘不變，預計下月加息勢在必行，而美市重磅股如蘋果、facebook等已公佈首季業績，在缺乏利好消息帶動下，資金將從股或債的市場流出，5至6月的市場表現將較疲弱。



「一行三會」（人民銀行、銀監會、證監會和保監會）全面加強監管，貨幣政策穩中趨緊，中長期雖有助市場健康發展，但短期內不利資本市場，股市難有牛市，導致A股反覆下跌。上周五受中資金融股拖累下，港股近乎全線下跌，但市場已消化監管消息，影響即使再持續一段時間，也不會帶來更大波動。