﻿周黑鴨推小龍蝦食品

周黑鴨上周以輕鬆形式舉行新產品發佈會，推出鹵小龍蝦，新產品醞釀兩年時間，團隊花約5760小時研發。小龍蝦採用氣調包裝，來自中國小龍蝦之鄉湖北潛江，為稻田養殖，產品採用超聲波物理清洗。主席周富裕希望產品能令人們可以放下手機，解放雙手，一邊吃小龍蝦，好好聊天。



他表示時下年輕人一般在工作一年或兩年便會轉工，實難以體會到工作上的真正價值。要在工作崗位上多於五年，才能做到專業，不然便沒有發展的空間。以食物作比喻，吃食物只有淺嘗是感受不到食物本身的靈魂，無法品味出像食物的另一層次。相反食物先含在嘴裏，再經過咀嚼，進到肚裏，再消化，身體才會更吸收。