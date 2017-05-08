﻿股神悔沒及早投資Google亞馬遜

美國股神巴菲特在一年一度的巴郡股東大會上，罕有地檢討自己錯過早期投資Google和亞馬遜兩大科網巨頭的機會，亦警告中國股市儼如「賭場」。他並且提到他的後繼人選必須具備精明投資的「金錢頭腦」，又派定心丸，稱即使自己突然離世，巴郡翌日的股價照樣會上升。



現年86歲的股神巴菲特與他的老拍檔、93歲的巴郡副主席芒格，上周六在巴郡的奧馬哈總部主持股東大會，向逾3萬慕名而至的投資者表示，要活到老學到老，這精神可見諸他老人家近年投資上的調整，包括開始投資蘋果公司。芒格說，數十年來巴菲特一直拒絕投資科技公司，但現在巴郡已持有1.33億股蘋果公司，可見他的學習精神。