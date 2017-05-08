﻿華置斥17億 購倫敦物業回報4.4%

華人置業（127）早前股東會上已預告會繼續購入海外物業，集團昨日公佈以1.75億英鎊（相當於17.6億港元），收購英國倫敦St James's Square 11-12號及Ormond Yard 14-17號綜合用途樓宇，原業主為馬來西亞退休金，並於英國時間5月5日正式簽訂合同。



是次購入的綜合用途樓宇提供約8萬平方呎之甲級寫字樓面積，分布於地下低層、地下及6層上層，物業屬兩個相連街道編號，面積很闊，非常罕有。現時項目已全數出租，租金回報率約4.4厘。租戶包括多間知名跨國公司，目前全年租金收入約為789.07萬英鎊（相當於約7935.9萬港元）。集團由去年至今於英國已購入共3個項目，涉及總投資金額約4.8億英鎊。



處黃金地段 已全數出租



賣方為Kwasa UK Duo Limited。交易已簽署協議及生效，華置已支付9685萬英鎊（約9.74億港元）及股東貸款7707.3萬英鎊（約7.75億港元），代價以內部資金及貸款結付。華置解釋，收購事項與集團有關物業租賃的主要業務相符。收購事項亦令集團得以拓展及擴闊其於英國物業市場業務範疇，同時有助在英國的業務發展。集團指，積極物色海外及香港具投資價值的項目作長遠發展，以豐富集團的投資組合。



今次收購項目是位於英國倫敦St. James' s Square，該地段是倫敦主要商業區，多間跨國公司、金融機構及顧問服務公司均於此區設立總部，空置率極低，而且租金維持高水平。同時，地點位於在倫敦市西區的中心，地點便捷，鄰近主要商業及購物地段，並屬傳統高尚地區。華置指，該地段一直備受本地及海外投資者青睞，是次投標過程競爭激烈。



集團在較早前於英國倫敦購入的3座優質項目連同是次項目均位於市中心，作為長線投資收租，海外發展暫時以倫敦為主。而是次項目亦會持作投資物業，用作長期資本增值及租賃用途，預期可增強集團於海外的物業投資組合，為集團帶來穩定及持續收入，擴闊租金收入來源。



其實，在英國脫歐後英鎊大跌，多家本港公司如華置、中渝置地（1224）及英皇國際（163）等，都紛紛在英國倫敦投資物業，看好當地發展潛力。