﻿市場簡訊

—海航在去年12月以近6億元入主的珠寶商KTL（442）公佈，以每股5.06元向六名承配人配售1260萬股新股，籌資6375.6萬元。配售價較股份周五收市價5.39元折讓超過6%。外電報道，瑞銀為海航集團收購德銀股份提供超過20億歐羅融資。瑞銀是唯一參與交易的銀行，現時為海航持股托管人。







—綠城中國（3900）公佈，以17.85億元及16.91億元，向中投發展出售銀石及力濤全部權益，前者擁有兩幅位於北京朝陽區地皮，可開發商用物業，地盤總面積1.3萬平方米，後者則持有北京朝陽區地盤總面積約3,204平方米，連同位於其上的若干服務式公寓的樓宇。交易將分別錄得盈利12.56億元，及3.76億元。







—倫敦《金融時報》引述世界銀行警告，儘管中國政府致力收緊地方政府的財政和抑制舉債，但這些地方政府仍依存這種預算外的借貸手段。雖然中央此前已下令制止地方政府通過地方融資平台舉債，並將總額達8萬億人民幣通過債券轉換納入地方預算內，但世銀3月曾在保密的報告中，警告內地的地方平台債務增長自2015年起實際在加快，由2014年的22%年度增幅，加快至2015年的25%，到去年上半年仍維持在較高的22%增長。







—泰山石化（1192）公佈，在周五接獲控股股東榮龍國際投資通知，收到高等法院的頒令，委任破產管理署為榮龍的臨時清盤人，今次頒令是根據振戎的清盤呈請作出。振戎乃珠海振戎的離岸附屬公司，珠海振戎為廣東振戎能源最大股東，廣東振戎能源則透過其全資附屬廣東振戎香港全資持有榮龍。泰山石化又公佈與雲投集團訂立合資協議，旗下溢豐與雲投成立合資公司，分別佔股49%及51%，分別出資490萬元及510萬元作合資註冊資本，合資推進緬甸 500 萬噸煉油廠項目，並在 緬甸拓展能源、旅遊、鐵路以及金融 等業務。







—同方康泰（1312）日公佈收購健身「True Fitness」及瑜伽連鎖店「True Yoga」部份權益，購入 True Cayman之 51% 股權及 True Yoga Cayman之29%股權，合共36,720,000美元（約2.86億港元）。



—樂視因財困接二連三傳出壞消息，樂視體育香港早前被廣告公司入稟高等法院追討廣告費後，上周五出現節目「斷片」，迫使和記電訊急急發聲明劃清界線，並將樂視拖欠網絡服務費一事公諸於世，合作關係出現裂痕。融創（1918）需延至本月底才發放投資樂視的通函，意味住資金仍未到位，樂視頓時四面楚歌。







—英國第二大流動電訊服務商O2的母公司西班牙電信，傳因為要觀望今年頻譜拍賣分配，以及英國大選等因素的影響，可能將規模達100億英鎊（約1010億港元）的首次公開招股計劃押後到明年。







—去年發生虛假帳戶醜聞的富國銀行上周五向監管當局提交的文件中警告，其法律訴訟相關支出總額，「相當可能」會較該行目前估計的金額再多出20億美元（約156億美元），幅度超過3個月前披露的18億美元。這反映富國銀行目前官司纏身，令該行愈益難以擺脫詐騙醜聞的陰影。富國警告，連串官司的結果難以預料，前景十分不明，很難估算最終的可能損失若何。







—陷入虧損的意大利航空公司（Alitalia），周六正式遭羅馬政府特別行政接管，當局即日委派出3名專員管理意航；據政府文件透露，截至今年2月28日，意航合共有負債約30億歐羅（約257億港元），流動負債約為23億歐羅，資產總值9.21億歐羅。在過去不足10年以來，意航已兩度申請政府特別行政接管。







—美聯社引述全美公路交通安全局（NHTSA）最新公佈的文件透露，當局正就有關部份日產多功能休閒車煞車掣失靈的投訴，展開調查。NHTSA文件指，目前為止已收到58宗日產SUV車主投訴煞車掣有問題，其中一宗更導致撞車，3人受傷；今次調查覆蓋11萬部2009年出廠至今的日產Murano型號SUV。