﻿法大選落幕 好消息出貨 美三大指數高位徘徊

法國大選結果一如預期，由中間派的馬克龍勝出，為市場掃除了不安的因素；油價反覆向上，為能源股帶來支持，美股杜指繼續在21000點附近的高位徘徊，標普指數和納指初段曾再創日內新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報21012點，較上周五升5點；納斯達克指數收報6102點，較上周五升1點。標普500指數收報2399點，較跌0.02點。滙控（005）美國預託證價格報66.45港元，較香港收市價跌0.35港元；中移動（941）美國預託證價格報84.56港元，較香港收市價升0.26港元。



歐洲三大主要股市個別發展，倫敦股市收市升0.05%，巴黎和法蘭克福股市則分別下跌0.91%及0.18%。



市場其實已消化法國大選中馬克龍勝選的因素，昨日市況明顯是好消息出貨。同時，市場焦點重新回到美國預期下月進一步加息、中國出爐的上月出口數字遜預期等經濟和貨幣因素。



虛擬貨幣比特幣近期再次發力上升，據Coindesk報價，昨晚首次突破1600美元水位，見1601.5美元；比特幣過去30天以來累升33%，近期升勢與日本將比特幣合法化為支付手段，令以日圓買比特幣的交易增加。



比特幣首破1600美元



法國總統大選未有爆出「黑天鵝」，選舉結果符合預期，為市場消除憂慮，利好亞太區股市，港股昨日高開127點，半日最高曾見24609點，最多升133點，惟午後升幅受制於A股跌勢拖累，抵銷部份升幅，恒指收報24577點，升101點，成交額較上個交易日減少143億元，至667億元。



市場傳出蘋果手機iPhone 8相關零組件廠提前量產，手機設備股獲得追捧，通達（698）升3.8%，舜宇光學（2382）和瑞聲科技（2018）分別升2.3%、1.3%。



新股方面，光大國際（257）分拆的中國光大綠色環保（1257）收報5.3元，較招股價5.4元，低1.9%，若不計手續費，每手虧損100元；至於創業板新股泰和小貸（8252）則收報1.36元，較招股價1.34元，高1.5%，不計手續費，每手僅賺40元。



手機設備股借iPhone炒高



另一方面，下周有MSCI半年檢及恒指季檢，以及上周五新加坡A50指數期貨的即月未平倉合約達到64.8萬張，倉位規模達480億元，預計上述兩個因素勢左右後市走勢。



