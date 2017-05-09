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﻿渣打推超級英雄提款卡

2017-05-09 列印
  今年以來渣打香港零售銀行業務勢頭良好，其個人金融業務主管江碧彤表示，首4個月零售銀行業務收入錄得雙位數增幅。此外，該行與華特迪士尼合推Marvel為主題的提款卡，她透露，目標是在一年內發行10萬張該款渣打Marvel ATM卡，並冀藉此帶動新客有雙位數增長。

　　渣打Marvel ATM卡共有4款設計，包括鐵甲奇俠、美國隊長等，與渣打一般的提款卡功能及要求相同。申請者要年滿16歲或以上，戶口須維持1萬元最低結餘才豁免收取月費，而新客申請或舊客換卡均費用全免。

　　另外，江碧彤提到，渣打今年零售銀行業務開局不俗，在財富管理、按揭、信用卡，以及借貸等業務的市佔率及收入都有上升趨勢，今年首4個月整體收入見雙位數增長。
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