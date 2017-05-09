﻿上月進出口大放緩 內地次季增長料減慢 滬深兩市續軟

受季節性因素和外需放緩影響，中國4月進出口增速均大幅回落，表現略遜預期。按美元計價，4月出口增長8%，較3月份回落8.4個百分點，料未來出口仍面對挑戰。同時，受大宗商品價格回落，拖累進口增長11.9%，增速連續兩個月放緩。專家認為，這預示着第二季度經濟增長可能弱於首季度。



據中國海關總署數據，除了日本、新加坡及台灣，4月份中國對主要出口國的增速全面下降。其中，對美國、歐盟及東盟三大主要市場的出口增速分別為11.7%、4.0%、5.3%，分別較3月份大幅回落8、12.6及6.6個百分點。4月貿易順差為380億美元。海關並表示，4月中國外貿出口先導指數為40.7，較上月回升0.5。



商務部：形勢仍嚴峻



興業證券宏觀分析師王涵表示，由於春節因素和去年首季度的低基數效應，造成今年首季出口數據受擾動，隨著這一臨時因素衰減，4月的出口增速也開始出現回落。



另3月以來美國消費增速回落，這對中國出口造成拖累，並滯後體現於4月的出口數據方面。



王涵認為，未來特朗普政府會爭取收窄貿易逆差，這可能會導致中國出口壓力上升；而國內資產價格上升，貨幣政策趨緊，都可能提升企業的經營成本，進而削弱中國出口企業的競爭力。因此，中國出口企業的內部及外部壓力不容小覷。



商務部日前發佈報告稱，中國外貿形勢依然嚴峻複雜，主要是外部需求回升的基礎並不穩固，中國的消費品和投資品出口需求仍缺乏有力支撐，預計今年出口回升幅度有限。



商品價見頂 補庫存尾聲



進口方面，由於大宗商品價格見頂回落、內地企業補庫存進入尾聲，拖累進口表現。4月鐵礦石進口總量按月急跌14%；未鍛壓銅及銅材進口急降30%；鋼材進口量也按月下跌17%。



其中，受鐵礦石進口拖累，中國從巴西進口的增速降幅最為顯著，由3月進口增長71.8%急速減緩至4月的36.2%。



交行金融研究中心高級研究員劉學智預期，二季度全球復甦勢頭可能減弱，無法持續拉動進口增長。受此影響，中國在未來數月的進口增速有很大可能降至單位數增長。



股市方面，滬深兩市昨日低開後愈跌愈有，上證指數收市前未能重上3100點關口，收報3078點，跌0.79%；而深證成指則失守萬點關口，收報9833點，跌1.91%。內地有分析認為，滬深兩市跌市主要由於上周中央對金融市場的監管收緊，而引發市場調整，預期短期或將延續弱勢。