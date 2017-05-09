﻿雙幣定價黃金期貨 港交所冀七月推出

港交所（388）表示，黃金期貨可望於7月上市，現階段正待證監會審批，若成事將成為首個以美元及人民幣雙幣定價的實貨黃金期貨產品。黃金期貨合約每天交易時間超過15小時，至凌晨一時，以重疊歐美市場，料會有助刺激交投，金銀業貿易場則認為港交所黃金期貨可與金銀場業務互相配合，不擔心帶來競爭。



據交易所資料顯示，截至2016年12月底，瑞士進口黃金2697公噸，成為黃金進出第一大國。同期，中國進口黃金1281公噸，而香港出口至中國的黃金達867公噸，佔中國總入口的68%。港交所大宗商品、衍生品及LME業務發展部主管張墨陽表示，引入黃金期貨合約可進一步增加內地黃金儲備及放寬黃金進出口流動。



張墨陽續表示，此產品將在香港以實貨交割，倉庫將設於九龍區，預料以機構投資者為主，以支持黃金貿易商、中下游企業、首飾珠寶商及以黃金作為大部份資產配置的金融機構。由於合約以美元及人民幣計價，投資者亦可以此作貨幣對沖。



問到此黃金期貨與上海的黃金期貨之別，張墨陽解釋，上海的黃金期貨市場只開放予內地投資者，而本港的黃金期貨則是面對全世界的客戶，而且本港的交易時段接近16小時，與歐、美交易時區重疊，可填補現時歐、美、亞洲交易時區的空隙，降低投資風險。



再者，港交所的黃金期貨合約將提供70%保證金抵銷（簡言之是減低保證金），增加投資者對產品的興趣。現時計劃的合約期為十二個月，但張墨陽指，若推出後市場有延長合約年期的期望，則會考慮推出更長年期合約。張續指，稍後會陸續公佈有關參與的銀行名單、倉庫名單及存量等資料。