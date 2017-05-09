﻿遭證監勒令停牌 輝山復牌路崎嶇

自願停牌逾一個月的輝山乳業（6863）昨早被證監會勒令停牌，證監暫時未有透露具體原因。港交所（388）昨日公告指，根據《證券及期貨條例》第8（1）條，應證監要求開市起停止輝山股份買賣。同日，輝山亦被恒指公司剔除從一系列指數中剔除。市場分析認為，輝山停牌後毫無進展，相信復牌之路將困難重重。



據證監會第8（1）條條例，若證監會認為上市公司文件存在虛假、不完整或具誤導性資料，又或者證監會認為須維持秩序及公平市場，保障投資大眾的利益，便可勒令上市公司停牌，若公司要復牌，需向證監會提出有效復牌建議，並由證監會董事會通過才可復牌。



輝山股價於今年3月24日「洗倉式」急挫85%後中途停牌至今，收報0.42元，惟場外的轉倉活動持續，根據中央結算數據顯示，停牌後有逾1億股由實物股票存入中央結算，在經紀行間轉換倉位的股數合共逾2億股。



不過，市場人士估計，當中涉及大股東轉倉及個別人士在場外交易，由於輝山被勒令停牌後，復牌難度大增，預計場外交易成本會增加。



據悉，幾近抵押全部持股的大股東楊凱，仍在集中處理集團的債務問題，按照已確認債務估計，總額介乎200億至300億元人民幣。



中行澳門追收四億貸款



此外，早前多名董事跳船，僅剩兩名董事楊凱及葛坤，但目前葛坤仍然失聯，故目前董事會未能代表公司行事。楊凱表示，正採取切實可行的行動，以物色適當董事人選以填補董事會空缺，惟由於近期事件，可能未必能在短期內覓得適當人選。



輝山昨晚公佈，接獲中行（3988）澳門分行函件，要求本月16日前償還4月28日到期的貸款，本金額及利息分別為5000萬美元（約3.9億港元）及93.74萬美元（約731.17萬港元）。



同日，恒指公司公佈，由於輝山乳業遭證監會勒令停牌，股份將在下周一收市後，從恒生指數系列中剔除。剔出的系列指數包括恒生中國100指數、恒生環球綜合指數，以及恒生綜合指數等。