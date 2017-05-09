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﻿Coach186億購Kate Spade

2017-05-09 列印
  美國奢侈品牌Coach（6388）宣佈，以每股18.5美元，總交易金額24億美元（相當於186.7億港元），收購其對手、主打手提包及鞋的美國品牌Kate Spade，作價較上周五收市價溢價9%。Coach預期，在今年第3季完成這項收購。早在今年初，Kate Spade已傳出賣盤的消息，當時傳聞潛在買家是Coach及Michael Kors。

　　Coach行政總裁Victor Luis解釋，Kate Spade在千禧一代確立強勁的知名度，相信是次合併會強化雙方整體的營運平台。而Coach在全球經營專賣店，以及在國際市場建設方面擁有豐富經驗，可釋放Kate Spade尚未開發的增長潛力。
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