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﻿碧桂園中海外銷售放緩

2017-05-09 列印
  內房銷情受新一輪樓市調控限購影響，出現按月放緩。碧桂園（2007）昨日公佈，4月實現合同銷售金額535億元（人民幣，下同），按年大增2.43倍，按月則倒退15.62%。今年首4個月已實現合同銷售金額突破2000億元，達2041.6億元。

　　中海外（688）公佈，4月合約物業銷售金額約190.73億元，按年增長22.55%，按月下跌14.65%；相應的樓面面積約121.73萬平方米，升24.49%。同日宣佈，肖肖因超過公司制定的退休年齡，決定辭任公司執行董事兼主席一職，顏建國則獲選為主席，並繼續擔任公司行政總裁。同系中海外宏洋（081）4月實現合約銷售額30.28億元，按年增71.07%；銷售面積30.43萬平方米。
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