﻿趁馬克龍勝選出貨 歐羅先升後軟

國際油價周一先升後轉反覆，紐約6月期油早段曾升1.64%，升近每桶47美元水位，市場傳油組與非油組主要產油國考慮延長減產行動至明年首季，支持油價造好。美匯重升99點，但現貨金價仍靠穩見每盎司1236美元。歐羅先升後軟，早段曾攀升1.1美元的6個月高位；英鎊則在1.3美元水位下偏軟。



紐約6月期油昨日早段曾升1.64%，見每桶46.98美元，但到美市早段，回軟39美仙或0.84%，見每桶45.83美元；倫敦7月期油價先升後跌，在歐市後段倒跌45美仙或0.92%，見每桶48.62美元。



石油輸出國組織（OPEC）與石油業界消息人士透露，油組與俄羅斯等非油組產油國正考慮將6月底屆滿的減產行動，延長9個月或更長時間，以避免明年首季因為需求疲弱而拖累油價在產量增加下再度走軟。



儘管減產行動為油價帶來支持，但全球原油庫存偏高，加上美國不斷增產，令倫敦布蘭特原油近日重新跌穿每桶50美元水位，對油組構成壓力，須繼續減產至明年來支持油價。美匯指數昨日靠穩，曾升0.4%，見99.047點。



金價則在趁低吸納盤支持下從7周低位回升，紐約6月期金昨日曾升見每盎司1236.9美元，較上周五升10.0美元或0.82%，其後升幅收窄至0.09%。倫敦現貨金價亦升15.08美元或1.23%，見每盎司1236.68美元。



金價從4月中曾見的1295美元5個月高位，至今累跌逾5%。分析師指，法國大選結果完全在預期之中，上周已經見大量平倉獲利，現水位的實體金需求頗高，給金價帶來一定支持。



匯市方面，歐羅匯價昨日早段曾升上6個月高位，見1.1023美元（歐羅兌8.55港元），但未幾即回軟，倒跌0.63%，見1.0929美元（歐羅兌8.48港元）。



市場分析師指，歐羅在過去6個交易日有5日報升，其實已消化馬克龍勝選的因素，昨日市況明顯是好消息出貨的結果。同時，市場焦點重新回到美國預期下月進一步加息、中國出爐的上月出口數字遜預期等經濟和貨幣因素。



英鎊昨日在1.3美元水位下窄幅偏軟，曾跌0.39%，見1.2932美元（英鎊兌10.04港元）。本周四英國央行議息，以及下月8日大選逼近，投資者正觀望支持英鎊繼續上升的消息。