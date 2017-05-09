﻿IFC外望——教路捉雄安概念股 郭Sir有問必答

頭條財經投資會會員活動繼續獲各方支持，5月活動邀得民眾證券董事總經理郭思治為本會會員測市論股，以「五窮月攻略之解構雄安及大灣區板塊投資價值」為題舉辦的「郭Sir講股」講座，於逾百名會員出席下，已於上周五（5月5日）晚上圓滿結束。



郭Sir於講座上不僅向一眾會員詳盡分析港股最新形勢，並向會員分享捕捉內地新區概念股升浪的投資策略，助會員更深入了解市場走向，及個別概念股的前景。至於當晚的答問時段，在各會員踴躍提問下，郭Sir更是有問必答，為一眾會員拆解各種投質疑難。



投資會活動持續獲各會員支持，將繼續努力為會員舉辦更多活動，敬請繼續留意「頭條財經網」。



金融服務界慳家慶回歸



今年係回歸20周年，各行各業都大鑼大鼓慶祝，金融服務界自然亦不例外，噚日搞咗個慶祝香港回歸20周年紀念活動籌備委員會成立大會。呢個活動來頭唔小，除咗有約11個證券業界組織之外，仲有代表金融服務界嘅立法會議員張華峰。不過，雖然籌委會多猛人，但使費就好「慳家」，絕對符合習主席一直倡議嘅廉潔風尚。



金融服務界呢個慶祝活動，預算只係十幾萬元，張華峰出一份，11個證券業界組織每個各出一份，即平均每個組織只係出萬幾蚊，以目前嘅物價嚟講，都算係「慳家」。不過，賀回歸最緊要有心意，唔係靠大堆頭，而且大會仲諗緊請梁特首同埋候任嘅林鄭特首出席賀回歸酒會。你可能會懷疑，十幾萬喺四星級酒店搞酒會都未夠啦？據知，今次場地唔係酒店，而係會於6月15日喺交易所會議廳舉行。證券經紀代表用番交易所嘅場地，相信都可以慳番唔少使費，而且比在酒店搞更加貼切！



籌委會仲請咗兩名代表業界嘅前任立法會議員馮志堅、胡經昌做名譽顧問。不過，近期比較低調嘅另一名前議員詹培忠就婉拒咗。



高瞻