﻿市場簡訊

—大酒店（045）主席米高嘉道理昨於股東大會上表示，首季業績符預期，季內續受王府半島酒店翻新工程所影響，幸工程將於今年中期竣工。對於五一黃金周，來港內地旅客數字上升，集團董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，黃金周期間，業務沒有特別大幅度增長，但認為今年前景較去年穩定。今年首季度營運數據，期內香港半島酒店入住率76%，按年增加5個百分點，其他亞洲地區微升1個百分點至68%，美國及歐洲從57%反彈至63%，按年增加6個百分點。







—證監會昨日公佈，為降低及紓減互聯網交易黑客入侵的風險，將展開為期兩個月的諮詢，有關建議包括引入一套全新指引，當中載有適用於互聯網經紀行的基本網絡保安規定，以處理黑客入侵風險及漏洞。此外，證監會指，截至3月底止18個月期間，有12家持牌機構舉報了27宗網絡保安事故，當中涉及造成了總額超過1.1億元的未經授權交易。







—新濠博亞娛樂昨日公佈，將回購Crown Resorts持有的美國預託股份，以及公開發售約2780萬股美國預託股份，每股股份相等於該公司的3股普通股，連約8199.5萬股普通股，即合共公開發售約1.65億股普通股。上述兩項交易將於本月15日完成，經過回購Crown Resorts的股份後，新濠博亞主要股東新濠國際發展與Crown Resorts所訂立的股東協議將會終止，包括終止就日本市場成立的合營企業協議。







—金管局公佈，今年4月底官方外匯儲備資產達4000億美元，較3月底增加45億美元；連同未交收外匯合約在內，本港4月底的外匯儲備資產為3916億美元。



—麥盛資本（1194）公佈，執行董事劉力揚上周五（5日）從市場上購買公司100萬股，每股平均價0.155元。







—長城汽車（2333）公佈，4月份總計銷量7.3萬輛，按年下跌8.08%，首4月累計32.7萬輛，按年升4.57%。4月份產量8.2萬輛，按年升1.36%，首4個月累計31.8萬輛，按年升2.26%。







—金山軟件（3888）公佈，旗下北京辦公軟件向中國證監會申請，在深圳證券交易所創業板發行A股上市。完成A股上市後，金山軟件於北京辦公軟件的股權預期將由67.5%減至約60.6%，因此，預期北京辦公軟件仍將為金山軟件之附屬公司。







—高山企業（616）公佈，上周五（5日）入標競投位於香港的停車場招標項目，倘集團成功中標，將構成公司一項主要交易。







—滙豐銀行昨更新個人對個人（P2P）轉帳App PayMe，Apple iOS用戶現時可以在手機應用程式設定一欄，啟用Touch ID，過數不需用密碼。而Android的指紋認證則有待推出。此外，以往有PayMe用戶批評私隱度不足，所有PayMe朋友均能閱覽該用戶的付款訊息。更新後PayMe新增「預設私隱設定」，當選擇「收款人和我」時，其他朋友就不能知悉。







—德國《明鏡》周刊報道，包括安邦保險集團和海航集團在內的7家競購者，獲准查看德國北方銀行（HSH Nordbank）的帳目。該報引述金融界消息人士的話稱，其他競購者包括私募基金Apollo Global Management以及其他金融投資機構。