﻿騰訊友邦創新高 國家隊「帶路」 港股叩兩萬五

恒指在夾淡倉盤帶動下，昨日午市急升，在騰訊（700）等帶動下挑戰25000點，以全日高位24889點收市，創21個月新高，而且扭轉五窮月的傳統市況！港股開局反覆，下午市傳出一帶一路峰會期間，國家隊資金會隨時入市維穩，帶動恒指狂飆逾300點，多隻藍籌破頂，但大市成交未有配合，僅得710億元。



一帶一路國際合作高峰論壇將於本月14至15日在北京舉行。外電引述消息指，中證監通過內地交易所，要求證券商提醒所屬活躍、資金量大及監控名單內的投資者，即日起至16日期間的操作將會受到更嚴格的監管。在峰會期間，證券商要做好客戶交易管理，不要追逐操作股價波動幅度大股票，杜絕異常交易發生。「國家隊」亦已預備資金，在必要時入市保持股市穩定。



一帶一路峰會月中開鑼



法國大選憂慮已除，美股三大指數靠穩，恒指昨日高開79點，甫開市已升穿24600關，其後獲利盤湧現，加上A股表現反覆，恒指一度出現倒跌，但國家隊資金入市維穩消息傳出後，恒指逐步收復失地，加上藍籌股領軍下，午後升幅擴大，更一度迫近24900點，收市競價時段更嘜至全日高位，收報24889點，升311點，創21個月新高，兩日累升412點。



外圍科網股持續造好，騰訊有份持有、在美國上市的京東創新高，帶動騰訊昨日再破頂，並以全日高位收市，收報250.8元，升2.45%，為恒指進帳68點。金山軟件（3888）升3.8%；金蝶（268）、雲遊控股（484）升逾2%。



藍籌股近乎全線升



藍籌股幾乎全線向上，友邦（1299）、中電（002）、港鐵（066）昨日亦齊創新高，分別升2.6%、1.45%、1.75%。今日公佈季度業績的港交所（388）升2.53%；滙控（005）連升5個交易日，昨再升0.52%；港交所、滙控及友邦合共為恒指貢獻65點升幅。濠賭股普遍回升，銀娛（027）升2.88%。



中資金融股普遍造好，成另一推升恒指的重要動力，國壽（2628）、建行（939）、工行（1398）、中行（3988）、交行（3328）及平保（2318）均上升。



英皇證券研究部總監陳錦興指出，港股昨日於多隻重磅股造好下，走勢上出現突破，由於目前市場並無新的壞消息，即將舉行的一帶一路高峰論壇或成市場炒作藉口，有望進一步推升大市，恒指短線有機會挑戰25000關，支持位於24300點。