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﻿納指勢強再創新高

2017-05-10 列印
  美國股市繼續於高位徘徊，其中標準普爾500指數初段曾再升4點，再創日內新高2403點；納斯達克指數亦刷新紀錄，曾升30點，報6132點，但升幅其後收窄。截至今晨四時，杜指收報20975點，跌36點。納斯達克指數6120點，升17點；標準普爾500指數2396點，跌2點。

恐慌指數23年新低

　　法國大選之後，俗稱恐慌指數的CBOE波動指數（VIX）周一跌至9.6點，為1993年以來最低。但大市觀望進一步帶動大市向上的消息，同時油價下跌，拖累能源股表現。

　　滙控（005）美國預託證價格報66.77港元，較香港收市價跌0.38港元；中移動（941）美國預託證價格報85.11港元，較香港收市價升0.31港元。
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