﻿樓市「四限」再加辣 廣州撤首置利率優惠 穆迪：影子銀行急增

內地樓市調控層層加碼後，進入「限購、限貸、限價、限售」的四限時代 ，近日再由樓按方面着手。繼北京及上海後，廣州近日收緊樓按利率，將首次置業樓按95折優惠全面提升至基準利率，意味着四個一線城市的樓按利率均全線上升。另外，穆迪投資近日指出，中國影子銀行規模已急速膨脹至64.5萬億元（人民幣，下同），成為金融業的雙刃劍。



內地傳媒報道，廣州四大銀行的首置樓按昨日起全面上升，按基準利率執行，即取消95折優惠，不過仍有部份小型銀行提供九五折，但極可能會在未來短時間內取消。深圳方面雖然官方未正式公佈取消優惠，但大型銀行內部已自行操作，不再審批通過最優惠利率。



北京按揭政策最嚴



一線城市當中，北京按揭政策最為嚴格，從5月2日起，包括幾大國有商業銀行在內的北京主要銀行，已陸續收緊房貸政策，首套房將執行基準利率，二套房的貸款利率則將在基準利率基礎上上浮20%。上海、廣州、深圳目前二套房政策變化不大，按照首付七成、1.1倍基准利率執行。



自4月起，全國35個城市中，合共533間銀行，當中有122間已上調利率，第二套房的利率再上調10%，其中更有12間銀行停止了第二套房樓按。



中科院昨日發佈《房地產藍皮書》，預期今年內地房地產市場將進入量價調整階段，市場分化將進一步深化和強化，但部份城市仍存在市場機會。藍皮書指出，一線城市步入存量房時代，新盤開發建設的市場空間不斷被壓縮，租賃市場有望成為房地產行業發展的新機遇。二線過熱城市樓價空間則被透支，量價回調機會很大，但具備產業和人口支撐的城市，如天津、鄭州、武漢等將成為下一個市場發展的新風口。



另外，穆迪投資近日指出，中國影子銀行規模已急速膨脹至64.5萬億元（人民幣，下同），成為金融業的雙刃劍。人行指，非銀行金融機構在中國金融體系已顯示出不容忽視的影響力，這也印證影子銀行問題倍受關注。



人行首席經濟學家馬駿等發表的工作論文，重點研究25家中港上市金融機構（14間銀行、3家保險商、7家證券商以及1家信託公司），包括它們2008年環球金融危機、2015年中國股災期間扮演的角色及影響力。研究指出，銀行受到非銀行金融機構平均影響程度超過30%，表明儘管銀行業仍在中國金融體系中佔主導地位，非銀行金融機構已有着不容忽視的影響力，應高度重視非銀行機構對金融穩定的影響。



非銀行金融機構影響力大



文章指出，相較於四大國有銀行，股份制銀行在金融衝擊的傳遞網絡中影響力更大。尤其是華夏銀行、招行（3968）、興業、寧波銀行、平安銀行、交行（3328）、浦發行，在金融衝擊傳遞的影響力更為顯著，因此，這些股份制銀行應當成為內地系統性重要金融機構。三大上市保險機構，即平保（2318）、太保（2601）及國壽（2628），也具有相同的影響力。