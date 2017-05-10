﻿富銀租賃3777元入場 拓醫療新能源貸款業

於A股上市的杉杉股份，分拆旗下富銀融資租賃（8452）在創業板上市，今天起招股，招股價由1.31元至1.87元，以每手2000股計算，入場費約3777.69元，計劃發行8984萬H股，集資最多1.68億元。該集團執行董事及總經理李鵬表示，集團將開拓醫療和新能源行業的融資貸款業務，他稱該兩個行業的周期性敏感度低，而且醫療行業的現金流相對穩定。



據市場消息指，富銀融資租賃配售已足額認購；另外杉杉股份另一旗下從事男士服裝的杉杉品牌運營股份，將來亦計劃於香港的主板上市。富銀融資租賃是次集資所得款項中，有約75%將用於擴展融資租賃業務，李鵬稱，開拓醫療和新能源這兩個行業的融資貸款業務，主要因為該兩個行業的周期性敏感度較低，醫療行業的現金流相對穩定，因醫院倒閉的情況較少，而新能源行業則因為該集團的控股股東杉杉集團是鋰電池原材料供應商，令集團在新能源行業發展有優勢。



尚乘策略資本擬籌15.6億



另一方面，本地資產管理公司尚乘集團（AMTD Group）分拆的保險經紀業務尚乘策略資本，昨天在港交所網站發出初步招股文件。文件顯示，該集團去年全年賺1.29億元，今年首季賺1.61億元。外電報道，尚乘策略資本擬集資2億美元，相當於約15.6億港元。



此外，聯通（762）董事長兼首席執行官王曉初表示，鐵塔公司計劃今年第四季度至明年上半年完成上市，聯通今年將會有部份來自鐵塔公司的收益。



至於交通銀行（3328）分拆出來的交銀國際（3329）昨日為第三天招股，綜合7間證券商，累計為其借出約446萬元孖展額，相當於開發售集資2.07億元計，僅得2.15%認購，暫未足額。