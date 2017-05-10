 Advertisement
  • 2017年5月10日 星期三
  • 28º
  • 73%
熱門： 強姦鄧桂思海關督察牙鷹山裸跑

日報新聞 > 財經

﻿大唐潼金復牌急瀉49%

2017-05-10 列印
　　停牌逾6年的大唐潼金（8299）昨日復牌，開市股價跌近55%，至0.025元，全日低見0.021元，跌幅逾61.8%，至收市仍跌49%，收報0.028元，全日錄得逾50億股成交，相當於1.28億元的成交額。

　　該公司早前公佈2供1，發行約67.24億股新股，每股發行價0.02元，獲得逾1倍超額認購。以該股停牌前最後交易日（2010年11月10日）未調整收市價每股0.072元計算，是次供股價有約72.22%折讓。該公司表示，估計供股將籌得1.31億元淨額款項，約8800萬元將用於償還債務，4300萬元則用作集團一般營運資金。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd