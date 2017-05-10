﻿泓富擬購物業暫不派特息

泓富產業信託（808）早前以8.77億元出售旗下海名軒物業，有小股東昨日在股東會上，催促公司盡快將出售所得款項派特別息。主席趙國雄回應指出，集團正洽購有潛質的物業，但現時未能作公佈，故暫時不會考慮派特別股息。



趙國雄指出，本港經濟早前已到谷底，相信現在是時候會逐漸反彈，今年首兩季的經濟已比去年更有活力，零售業亦趨於活躍，商廈的整體出租率及基本業務都較去年為好。對今年香港樓價十分有信心，目前依然維持年初預計全年有10%左右的升幅。



對於有報道指，買家向俗稱「財仔」的財務公司申請貸款置業的數量上升，而導致銀主盤數量增加。趙國雄表示，現時銀主盤數目不多，樓市暫未出現令人擔憂的情況。