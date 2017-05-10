﻿法大選平穩落幕 金價乏力跌0.81%

日圓兌美元周二步入三連跌，一度跌至114兌1美元的近兩個月來低位，日圓兌歐羅亦下滑，這種情況一方面反映美國和歐羅區市場息率上升，令美匯和歐羅得到支持，另一方面法國大選後日圓的避險角色則有所減弱，不利日圓。美匯持續走強，現貨金價偏軟見每盎司1216美元；國際油價則先升後軟，紐約6月期油曾跌見每桶45.78美元。



承接此前兩個交易日跌幅，日圓匯價昨曾見114.23兌1美元（每百日圓兌6.79港元），隔日跌0.86%，並創3月15日以來新低。日圓兌每歐羅曾跌0.43%，見124.25歐羅。反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨日續漲，曾見99.609點，隔日升0.55%。



歐羅兌美元周二續軟，曾跌0.46%，低見1.0874美元（歐羅兌8.44港元）。美銀美林（倫敦）的G10外匯策略主管Athanasios Vamvakadis表示，法國總統選舉過後，市場重新炒作息差題材，投資者預期美國聯儲局6月加息機會高達七成半至八成，同時歐洲央行今年較後預料亦會收縮量化寬鬆，令美元和歐羅兌日圓均造好。



瑞穗證券首席外匯策略師鈴木說，克里夫蘭儲銀行長梅斯特周一發表傾向緊縮貨幣政策言論，推高美國國庫債券孳息，亦不利日圓兌美元。匯商表示，梅斯特可能只是一個開頭，本周餘下幾日或有連串聯儲局高官發表鷹派言論，將繼續推低日圓兌美元。



商品方面，金價走軟至兩周新低，倫敦現貨金價曾見每盎司1216.39美元，隔日跌9.88美元或0.81%，為3月16日以來低位。紐約6月期金價曾跌10.9美元或0.89%，見每盎司1216.2美元。金商表示，法國總統選舉後，商界較為受落的馬克龍當選，令黃金和日圓等資產避險需求下降，再加上美元上升，金價昨日回落。瑞士銀行發表報告說，來自歐洲的政治風險告一段落，市場焦點又再回到聯儲局6月加息之上，令金價受壓。



紐約6月期油價連漲兩個交易日後，周二回軟，曾隔日跌65美仙或1.4%，見每桶45.78美元。



倫敦7月期油價亦曾跌72美仙或1.46%，見每桶48.62美元。油商說，市場正等候石油輸出國組織（OPEC）本周較後時間公佈的每月原油供需報告，以及美國能源部每周原油庫存報告。