﻿IFC外望——銀聯委劉恒任港澳揸Fit人

銀聯國際昨日宣佈，委任劉恒（見圖）為香港分公司總經理，負責香港、澳門及南亞地區的銀聯卡業務營運和發展。換言之，10多年前已來港做開荒牛的原銀聯國際香港分公司總經理李鵬林退位了，不過，據聞他其實有新任務，已被調回內地擔任另一崗位繼續努力工作，講到銀聯在港的業務發展，都要記他一功，現時有邊個唔識銀聯卡呢！



劉恒擔任新職前，原為銀聯國際綜合部總經理，相信由他來管理香港業務都能架輕就熟，並會為香港市場帶來新思維，令銀聯在港澳及南亞地區的業務發展攀上另一高峰。



中國銀聯總裁時文朝在香港表示，相信通過劉恒對行業的洞察力和工作經驗，能夠持續提升港澳市場銀聯卡業務的本地化進程，進一步推動銀聯創新產品和服務的本地發展。



野村前交易員爆培訓秘「謊」



投行業競爭激烈係人所共知，咁究竟佢哋點樣培訓人才呢？日前野村嘅前債券交易員現身說法，話佢入職呢家大行冇耐，就接受向客戶講大話嘅培訓，目的係要提高公司佣金收入喎！



呢位野村前交易員迪努齊星期一就前同僚涉及嘅一單詐騙案出庭做證人，佢話自己入職冇幾耐學到嘅技巧，包括呃啲客喺邊度買賣債券，同埋債券嘅價格等。迪努齊嘅三位野村前同事Ross Shapiro、Michael Gramins同Tyler Peters，佢哋被控就住宅按揭債券嘅價格向客戶講大話。



迪努齊喺康涅狄格州聯邦法庭作證，話自己嘅呃人伎倆大多係Shapiro同Gramins兩位前輩傳授咁話。



佢話，自己知道講大話同呃人都係錯，但覺得人在江湖，身不由己，仲話呢種做法已經係輕鬆平常嘅事，所以自己處身其中時冇諗咁多就照做。



高瞻