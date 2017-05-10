﻿市場簡訊

—長實地產（1113）董事趙國雄表示，對於中環美利道商業地將於本周五截標，集團將參與投標，出價方面會跟隨市價。







—據報道，澳博控股（880）行政總裁蘇樹輝表示，公司旗下路氹城的綜合度假村項目「上葡京」，將推遲至明年下半年開幕，原先預計今年底可完成裝修，但現時要延至明年2月才可完成，其後還要等待有關部門檢查和發牌，工程造價仍維持360億元。







—聯通（762）董事長王曉初在深圳的股東大會上指，母公司混改牽涉很多政府部門，需要與10個部委溝通，暫對市場猜測的股權分佈不作評論，但稱此次混改方案包括員工持股計劃。聯通自去年與騰訊（700）的合作，新增2000萬個人用戶，與阿里巴巴的合作則帶來300萬商業用戶。







—港交所資料顯示，信和酒店（1221）於上周五（5日）以每股平均價9.178元，增持11.05萬股大酒店（045），令持股量增至近7840.2萬股，佔大酒店的總權益達5%。若按大酒店昨日收市價計，信和酒店手上的持股價值7.17億元，而信和酒店本身市值僅約31億元。







—創維數碼（751）發盈警，預告截至3月底的去年度盈利，錄得約40%的跌幅。主要因為原材料價格及人工成本大幅上漲，拖累毛利率，而集團在中國以及海外市場的銷售結構發生較大變化，加上市場競爭加劇，都拖累盈利表現。另外，創維公佈，今年度銷售目標為1900萬部，按年增長17%。







—泛海酒店（292）發盈喜，預期今年3月31日止年度，公司股東應佔溢利，相對去年將錄得大幅增長。其主要原因為金融資產投資所錄得之未變現公平價值收益，相對去年有大幅增長所致。







—統一企業（220）公佈，截至3月底止3個月稅後利潤為1.74億元人民幣，按年下跌59.86%。







—興證國際（8407）公佈，首季純利5017萬元，按年升7.66倍，每股盈利1.25仙。期內收入1.54億元，按年升93.5%。







—國家外管局公佈，今年首季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入6.58億美元，流出19.47億美元，淨流出12.89億美元，連續第三季錄得淨流出；境內金融機構對境外直接投資流出50.47億美元，流入30.69億美元，淨流出19.77億美元。







—外電引述知情人士透露，海航集團退出對德國國營北方銀行的競購，意味該船舶融資銀行的競購方餘下六個，包括內地的安邦保險集團，目前正在進行盡職調查，本周將開始與銀行管理層會晤。







—國際貨幣基金組織（IMF）發表《亞太區經濟展望》報告，預期亞太區仍為全球經濟增長最強勁，但警告該區人口老化以及生產力升級緩慢，中期而言是最大問題。國基會將經濟增速預測，由去年的5.3%，上調至2017年的5.5%。受惠政策的支持和近期較好的數據，中國和日本2017年經濟增速均獲上調。印度則受貨幣置換的臨時性影響，經濟增速下調；韓國亦因政治存在不確定性，增速同遭下調。