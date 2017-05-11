﻿騰訊創新高後回吐 北水掃貨 恒指破關

美股持續於高位徘徊，加上北水持續流入港股，刺激恒指昨日一舉突破25000點大關。多間大行齊齊唱好內銀股，令中資金融股成為大市上升的主要動力，至於股王騰訊（700）早段曾再創上市新高，更其後回吐，收市反而倒跌。



恒指昨日高開42點，其後升幅一直擴大，午後突破25000點關口，最多曾升275點，高見25164點，惟見25000點後沽壓力大，加上A股弱勢拖累恒指，導致升勢逐步減弱，但收市仍力保25000點關口，收報25015點，升126點，昨日成交額仍配合，衝上至936億元。滬港通南向淨流入30.63億元人民幣，為兩個半月來最多。



藍籌股方面，騰訊昨日早市仍帶領港股向上，最高曾見255.4元創上市的新高，惟見高位後續升力度不足，更倒頭回落收報250.4元，跌0.12%，拖累恒指跌5點。至於中移動（941）則升0.8%，收報85.45元，貢獻恒指12點。長和亦漲2.3%，拉動恒指19點。



南下資金湧入追捧股價落後的中資金融股，內險股昨日造好，平保（2318）昨日成為升市火車頭，升3.8%，收報45.5元，成交增至37億元，貢獻恒指26點，是昨日表現最好的藍籌股；中國太平（966）和中國人壽（2628）同漲逾2.1%。此外，內銀股同受市場追捧，民生銀行（1988）升2%，建行（939）和中行（3988）同漲逾1.1%，合共貢獻恒指35點。



中資金融股成火車頭



多間大行齊齊唱好內銀股，瑞信指出過去一個月中資銀行股表現疲弱，主要由於人民銀行出上調公開市場操作（OMO）利率，以及加強對非貸款業務的風險監管所致。不過，該行認為中國未來幾個月經濟增長或會進一步放緩，中央有望在第三季推出寬鬆的貨幣政策，屆時將利好部份內銀股。



瑞信更發表報告，上調部份內銀股目標價，其中農行（1288）評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由3.9元上調10%至4.3元；工行（1398）目標價則由6.3元升至6.4元。不過，瑞信將就光大銀行（6818）及徽商銀行（3698）的評級由「中性」降至「跑輸大市」。花旗則發表報告指出，內地進一步收緊保險業監管，對大型內險公司有利。



招銀國際策略師蘇沛豐表示，恒指昨日升至25000點關口，隨即已見沽壓，預期港股本周將在24600點至24700點徘徊。