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﻿美股高位窄幅上落

2017-05-11 列印
  美股周三在新高水位下偏軟，杜指初段曾跌70點，跌至20900點邊緣，其後跌幅收窄。美國總統特朗普突然將聯邦調查局長科米罷免的事件，對美股影響不大，而美國上周原油庫存連跌五周，帶動油價回升，利好能源股表現。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報20943點，跌32點；納斯達克指數報6129點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報67.62港元，較香港收市價升0.27港元；中移動（941）美國預託證價格報85.51港元，較香港收市價升0.06港元。

　　美國新出爐的四月份進口價格按月0.5%，較分析師預期的0.1%和3月份修訂後的0.1升幅為高；按年升幅則4.1%，但低於2月份的4.8%，主要反映期內進口能源按月升1.6%。
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