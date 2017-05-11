﻿通脹重返「1時代」 內需弱增長有隱憂 PPI升幅續收窄

受非食品價格上漲的影響，4月份內地居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.2%，重返「1時代」，且連續三個月回升。不過，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲6.4%，升幅連續兩個月收窄，錄得今年以來的新低。分析師認為，PPI走勢顯示內需偏弱，首季度「開門紅」的經濟增長難以為繼，下半年經濟下行壓力料增加。



國家統計局公布4月份物價數據，4月份CPI按月上漲0.1%，PPI則按月下跌0.4%。國家統計局城市司高級統計師繩國慶稱，CPI按月上升，主要受非食品價格上漲的影響。由於清明節及「五一」勞動節小長假的因素，4月份機票、酒店住宿及旅行社價格均按月上漲；房租及裝修費用價格繼續上升；部分地區啟動醫療服務價格改革，也帶動醫療保健價格上漲。



「五一」推高旅遊相關價格



食品價格方面，4月雞蛋價格按年大跌11.4%，並跌至逾10年低位；蔬菜及豬肉價格按年各跌21.6%及8.1%，糧食價格回升1.5%。整體而言，通脹走勢溫和。



PPI方面，繩國慶指出，「PPI按月下跌0.4%，為去年7月以來首次。」瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光認為，PPI在今年2月已見頂，未來將進一步回落。內地打擊影子銀行和調控樓市，投資增速開始放緩，全球大宗商品價格下跌亦遏制物價壓力。



交行金融研究中心首席宏觀分析師唐建偉認為，之前PPI快速上升與去年去產能有較大關係，終端需求並沒有明顯增加。隨著去庫存終結，對PPI真正起作用的還是需求，預期下半年PPI漲幅繼續收窄。



內銀首季不良貸款率持平



另外，中國銀監會昨日公布，截至今年首季度末，銀行業不良貸款餘額1.58萬億（人民幣，下同），較去年底攀升673億元；不良貸款率1.74%，與去年底持平。



資產質素方面，首季度末，大型銀行不良率1.64%，按季收窄0.04個百分點；股份制銀行不良率1.74%，按季持平；城商行及農商行的不良率分別為1.50%及2.55%，分別按季上升0.02個及0.06個百分點。



關注類貸款（較正常貸款次一級的貸款）總額為3.42萬億元，佔全部貸款的3.87%。截至3月底，銀行撥備覆蓋率為178.76%，按季回升2.36個百分點；淨息差2.03%，較去年第四季度的2.22%收窄0.19個百分點。



今年銀行利潤增長有所回升，截至3月底，商業銀行實現淨利潤4933億元，按年增長4.61%，增速較上季度回升1.07個百分點。



銀行業總負債220.4萬億元，按年增長14.51%；總資產238.5萬億元，按年增長14.34%。



信貸投放方面，銀行業繼續加強對「三農」、小微企業、保障房等領域的資金投放。截至首季度末，銀行業金融機構涉農貸款餘額29.2萬億元，按年增長8.9%；小微企業的貸款餘額27.8萬億元，增長14.4%。