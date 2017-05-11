﻿港交所首季多賺20% 冀月底諮詢設新板

港交所（388）首季盈利達17.16億元，升近20%，優於市場預期。行政總裁李小加表示，設立「新板」諮詢工作已進入最後階段，目標本月底前推出；又預告「債券通」將於未來數星期宣佈，料初期先開放北上交易。



港交所今年首季收入為30.5億元，升11%，主要受惠投資收益增加，及從美國雷曼兄弟證券亞洲清盤人收到一筆過清盤後利息收益5500萬元所致；稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年升17%；每股盈利1.41港元，不派息。滬、深港通的資金流量亦上揚，滬、深股通及港股通首季收入為7500萬元。



對於業績優於市場預期，李小加表示，不會因此自滿，認為部份業務的表現仍有待改善。港交所首季衍生工具收入按年大減11%，其中衍生權證、牛熊證及權證交易費及交易系統使用費下跌 21%，反映平均每日成交金額減少26%。



債券通未來數周有消息



早前外電引述消息指，內地擬於7月宣佈啟動債券通，並於秋季推出。李小加昨日預計債券通將於未來數星期有宣佈，進一步消息有待監管機構公佈，但據其了解，債券通會以「先北後南」開通，即初期只容許境外投資者「北上」購買中國債券。



被問到債券通何時開通，李小加指，內地債券市場只是近一兩年才開放，海外資金持有中國債券佔比不足2%，成熟程度不如股票市場，若在內地債市剛開放時就推行債券通，已是很大的飛躍及進步，因此債券通是「浩大工程」，有相當多的基礎設施，例如結算、交易、託管等，需要長時間搭建。



李小加又指，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）的實物黃金期貨，已進入最後審批階段，預計7月首周能推出。被問到會否與港交所推出的實物黃金期貨互相競爭，他指兩種產品的交易時段、投資者都不同，因此不存有競爭。