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﻿吳天海籲有線股東通過供股

2017-05-11 列印
　　九龍倉（004）主席吳天海在股東大會之後，呼籲有線寬頻（1097）小股東在5月29日的股東特別大會盡量出席，或是委託大會主席代為投票，因大股東九龍倉將不能投票。他指股東會的投票率與外國大選相似，投票率高往往有利議案，令到通過供股注資及引入永升的成數較高。當日上午投票通過的話，有線將會接受續牌12年；不過，如果方案遭否決，有線將由6月1日起停止經營，公司會保留部份員工善後。有線寬頻供股的通函厚達200多頁，預計將於5月12日發出，包括交易的細節。另外，吳天海指分拆商場等收租物業，以房託形式上市，在技術上可行，但公司正研究商業可行性，暫時未完成分析工作。
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