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﻿海航旗下兩啟德地作宿舍

2017-05-11 列印
　　海航集團過去半年豪擲272億元奪得啟德4幅住宅用地，海航旗下香港國際建投（687）聯席副主席劉軍春於股東會後表示，啟德兩幅地皮仍在設計階段，未有實際單位供應數量或設計藍圖，至於未來定價則取決建築成本、投入資金等綜合因素。市傳海航將部分啟德地皮發展為員工宿舍，他回應，與香港國際建投所投得的兩幅地皮無關。

　　對於外界稱海航天價拿地，劉軍春並不認同海航出價過高，黃竹坑、鴨脷洲地皮價格「高多了」；而啟德地皮「物有所值」且未來定位不同，「向全球銷售」，難以與過往以港人買家為主的地皮相提並論。執董兼中國部總經理劉健輝指，啟德發展潛力很大，對該區前景十分樂觀。
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