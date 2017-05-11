﻿「特」式炒「米」掀風暴 避險升溫利好日圓

國際油價周三回升逾3%，紐約6月期油曾反彈3.31%，升穿每桶47美元水位，倫敦期油更曾重上每桶50美元水位，美國出爐的上周原油庫存連跌五周，且跌幅大過預期，加上沙特阿美（Aramco）傳下月將減少對亞洲客戶供油，刺激油價造好。美匯在99點偏軟，現貨金價在每盎司1225美元靠穩。日圓昨日回升見113.63兌1美元；加元則受惠油價造好，回升至1.365兌1美元。



紐約6月期油昨日在美市早段升幅擴大至1.52美元或3.31%，見每桶47.4美元；倫敦7月期油價亦升1.51美元或3.1%，見每桶50.24美元。美國能源情報署（EIA）新出爐上周原油庫存減少520萬桶，至5.225億桶，低於美國石油學會周二調查減少580萬桶的數字，但遠高於分析師預測的減少180萬桶。



同時，路透社引述消息人士報道，沙特阿美6月份將會向亞洲客戶減少約700萬桶原油的供應，以配合油組的減產協議。兩個消息均利好油價走勢。



美匯指數昨日回軟，曾跌0.29%，見99.365點。金價見從8周低位窄幅回穩，紐約6月期金曾升見每盎司1220.7美元，隔日升9.7美元或0.8%。倫敦現貨金價高見1225.76美元，隔日升4.36美元或0.36%。美國總統特朗普突然解僱聯邦調查局長科米所增添的不明朗因素，一度支持金價造好，但升幅受制於聯儲局下月加息的預期。



匯市方面，美匯走軟，利好日圓匯價昨日回升，曾見113.63兌1美元（每百日圓兌6.83港元），隔日升0.31%。特朗普辭退FBI局長科米，由於科米正調查俄羅斯可能介入美國大選，特朗普這行動引起政治風暴，加上市場憂慮北韓可能再次核試，亦刺激投資者對避險資產的需求，利好日圓走勢。



加元昨日扭轉前兩個交易日的跌勢，回升0.49%，見1.3653兌1美元（加元兌5.68港元）。美元走軟，加上油價造好，推動加元回穩。