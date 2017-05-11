﻿IFC外望——邀插畫師設計 大新推70周年禮物卡

本地家族銀行賣得就賣，現時已所剩無幾，大新就係僅餘嘅家族銀行之一。唔經唔覺，大新已經成立咗70年，該行為咗慶祝今年70周年紀念，特別搞搞新意思，搵咗7位本地插畫師合作，推出限量Gift卡，共推出3000套，每套有8張卡，每張卡附有50大元，可以到商戶購物，當然50元實際買唔到乜嘢，但張卡最重要嘅意義係紀念價值，分分鐘第日如果大新賣咗比人，張卡就唔單止有紀念價值，而且仲可能好有收藏價值。不過，大新嘅Gift卡唔係有錢就可以買得到，係必須要幫襯佢哋指定的產品或服務，仲要好彩抽獎抽中先至有㗎。而Gift卡七月就會推出，有興趣者就自己留意啦！



講番Gift卡嘅特別之處，係由本地插畫師以「同步70年」及「香港情懷」為主題設計，連同大新自己設計的一款，合共8款。大新的設計比較傳統，設計主題係「香港‧同步顯璀璨」，唔使多講，都估到設計大概係點。另外7位插畫師的設計應該較吸引，包括大家熟悉的文地貓Mandycat以兒時玩意跳飛機作設計、Noble Wong則以油麻地果欄作設計背景等等，好有本土特色和情懷。大新還趁其七十大壽做下善事，所以會向7位插畫師揀選的7間慈善機構，合共捐贈70萬港元善款。



傳檢討限薪令 國企老總加人工



據外電引述消息報道，內地正考慮提高大型銀行及其他國企高層薪酬，希望對臃腫嘅國企實施改革時，留住所需人才。相信最開心嘅，當然係國企嘅阿總，終於守得雲開拎返高薪。



講真一個四大行阿總年薪得60萬人仔，叫人情何以堪呢，阿里巴巴求其一個員工都有啦！



報道指，上月國務院總理李克強喺北京與超過100位企業高層會面時稱，政府正在檢討2015年推出嘅限薪措施，又承諾將推出一個薪酬更富競爭力嘅體系，例如將薪酬與業績掛鈎。事實上，兩年前嘅限薪措施，令到內地銀行高層薪資大幅下降，例如建行（939）王洪章2015年薪酬遭腰斬，跌到59.88萬元人仔，舊年就加到61.62萬元人仔，而部分海外銀行業嘅高管，年薪高達千萬美金！就算係宇宙第一大行工行（1398），揸Fit人易會滿年薪都係得59.1萬元人仔咋。



高瞻